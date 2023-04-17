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Российские ВС начали применять планирующие высокоточные бомбы ФАБ-500 в Артемовске, что может говорить о скором завершении операции по освобождению города, пишет телеграм-канал «Военная хроника». Одним из таких боезарядов поражены позиции 241-й бригады теробороны ВСУ, которые располагались между населенным пунктом Хромово и трассой для мотокросса.

Также ВКС РФ нанесли и второй мощный удар по перекрестку в районе Восьмого пруда. Здесь ВСУ осуществляли переброску боеприпасов боевикам, все еще удерживающим оборону.

По мнению экспертов, столь активное применение авиации позволит снизить необходимость в наземных боевых действиях и несколько освободить штурмовые подразделения. Кроме того, процесс установления контроля над всей территорией Артемовска теперь должен пойти значительно быстрее.

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