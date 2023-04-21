Мощные взрывы в лесах под Кременной, о которых рассказал портал «Русская весна» стал следствием появления в непосредственной близости от позиций ВСУ «Змея Горыныча». И это совсем не былинный персонаж, а установка разминирования УР-77, способная проделывать проходы в минных полях противника.

Украинские боевики достаточно активно минируют подходы к своим позициям. Часто они делают это безо всякой системы, забывая расположение мин и подрываясь на них, однако речь совсем не об этом.

В распоряжении российских ВС имеется боевая система, которая может быстро решить проблему минных полей. УР-77 «Змей Горыныч» (или «Метеорит») проделывает проходы в них и дает возможность быстро выйти к позициям противника. Кроме того, у этого вооружения имеется еще одна полезная способность – нанесение ударов по наземных целям, которые буквально выжигаются мощными атаками.