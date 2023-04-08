8 апреля – ИА Discover24.ru. На выезде из Артемовска (украинское название Бахмут) бойцами группы «Вагнера» была уничтожена военная техника противника. Видеозапись сожженных автомобилей ВСУ была опубликована в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видеокадрах, которые были сняты с высоты, можно рассмотреть еще дымящуюся обезображенную технику украинских боевиков. Среди нее можно распознать бронеавтомобили, танк и фургоны. По мнению авторов поста, данную технику ВСУ предоставили страны Североатлантического альянса. Также отмечается, что бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают вести наступательные действия в населенном пункте, зачищая его от украинских националистов.

По имеющейся информации, на данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся в районе железнодорожной станции «Бахмут-2». Украинские боевики пытаются даже контратаковать, но «музыканты» продолжают вести боевую работу для вытеснения подразделений противника за железную дорогу.