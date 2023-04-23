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Самоходная артиллерийская установка ВСУ, замаскированная в лесополосе неподалеку от населенного пункта Сватово, уничтожена ударом ВС РФ. «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал «Работайте, братья» показала видеозапись ликвидации вражеской техники.

Позицию украинской САУ вскрыл разведывательный беспилотный аппарат. Оператор тут же отправил координаты артиллеристам, которые накрыли самоходку огнем.

Беспилотник подтвердил успешное поражение цели. Судьба экипажа украинской установки неизвестна, но скорее всего он был ликвидирован вместе с боевой машиной.

Напомним, что под Сватово и Кременной ВСУ периодически пытаются совершать вылазки, но заканчиваются они неудачно. Российские ВС бдительно следят за противником, уничтожая личный состав и технику, применяемые для разведки боем.

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