Денис Кулага, военный журналист «Известий» побывал на позициях военных РФ на кременном направлении и показал, как работают ударные беспилотники и боевые танки.

На кадрах видно компактное российское беспилотное летательное средство с двумя боевыми снарядами, которое было модернизировано для спецоперации.

Бойцы отметили, что одной из сложностей работы является то, что операторы беспилотников не всегда могут найти спутник и приходится корректировать огонь вручную. Однако, по словам военкора, российские бойцы с этим отлично справляются.

Украинцы атакуют, не прекращая, используют кассетные боеприпасы и противотанковые мины, но это не останавливает бронетехнику РФ. Российские танковые экипажи продолжают атаковать и выбивают ВСУ с занятых позиций.