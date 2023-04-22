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Военная операция по освобождению Бахмута (Артемовска) завершена, теперь задачей подразделений ЧВК «Вагнер» станет зачистка города, которая, впрочем, может затянуться на некоторое время. Об этом военный корреспондент Василий Ткач рассказал изданию «Украина. Ру».

Он отметил, что финальным аккордом освобождения Бахмута стали бои за трассу Часов Яр – Хромово. После того как «вагнеровцы» ее перерезали, ВСУ уже не смогут направлять в город боеприпасы, продовольствие, вооружение и личный состав.

«Фактически, да, это уже окончание [истории Артемовском]. То есть дальше уже финальная зачистка останется — какие-то там остались незахваченные кварталы или дома в городе. После перерезания снабжения — уже только вопрос времени, когда у ВСУ закончатся патроны и еда», – пояснил военкор.

Он также отметил, что Киев может попытаться взять город во «внешней кольцо», чтобы деблокировать город. Однако в этом нет никакого смысла. Выводить из города уже будет некого, да и бросать крупные силы численностью примерно в 300 тысяч боевиков, которые необходимы для успешного контрнаступления на Артемовск, командование ВСУ вряд ли станет.

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