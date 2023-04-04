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В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погибли несколько человек. Взрыв произошел в момент, когда Дарья Трепова вручала Владлену Татарскому статуэтку, которая оказалась замаскированной бомбой.

Военный корреспондент Татарский оказался между бомбой и Треповой в момент взрыва, поэтому она не пострадала.

Видео показывает, что за секунду до взрыва Трепова закрывает лицо руками в ожидании трагедии. После произошедшего взрыва она покинула место происшествия без видимых эмоций и пошла в направлении к выходу.

Следствие продолжает работу над установлением причин взрыва, рассматривая несколько версий. Выясняется, кто из гостей мог совершить подрыв, был ли теракт дистанционным, а также  сигнал от Треповой сообщникам.

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