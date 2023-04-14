Все многоэтажные жилые здания в Марьинке находятся под контролем российских ВС, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Он назвал это позитивным явлением, однако отметил, что о полном освобождении города говорить все же еще рано.

В Марьинке достаточно успешно действует 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ, которая не идет на лобовые штурмы, работает эффективно, но осторожно, чтобы минимизировать потери. Боевики ВСУ удерживают целый ряд участков в разных районах населенного пункта и проходить их пока довольно сложно.

Сладков напомнил, что освобождение Марьинки и Авдеевки относятся к первоочередным задачам ВС РФ, так как именно эти населенные пункты на протяжении почти 9 лет оставались плацдармом Киева для ударов по мирным кварталам Донецка и других городов.