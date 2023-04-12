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12 апреля – ИА Discover24.ru. Киев несет огромные потери в Артемовске (Бахмуте), причем сейчас он направляет туда подразделения, которые вели подготовку к контрнаступлению, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. В эфире радио «Говорит Москва» он высказал удивление такими действиями украинского командования.

Сладков пояснил, что если 8 боевиков ВСУ попадают в полукольцо и погибают, оказывая отчаянное сопротивление, то на их место командование перебрасывает до 20 новых военнослужащих. Которые чуть позже также списываются в безвозвратные потери.

«Вооруженные силы Украины теряют людей. Не понимаю, что это — прострация или задумка такая. Но они уже теряют людей, которых приберегли для наступления. Видимо, идея наступления показалась слишком преждевременной или уже поздней. Почувствовали, что опаздывают с этим делом на Украине. И они решили подкрепление сжечь в артемовском котле», – заявил военкор.

Он также заметил, что потери «Группы Вагнера» во много раз меньше, чем у ВС Украины. Объясняется это просто – бойцы ЧВК имеют огромный опыт участия в боевых действиях и не принимают рискованных решений.

«Я не увидел людей, которые с горячечным взором просто шлепают на вражеские штыки. Нет, это продуманные люди, они никогда не будут напрасно рисковать. Вот вам удивление. Вроде должен быть какой-то результат, и ради него все должно быть. Нет, это люди, которые не будут воплощать в жизнь план, который принесет потери – неоправданные, высокие», – рассказал Сладков о ЧВК «Вагнер».

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