Для успешных наступательных операций нужен заметный перевес в численности атакующих войск и в количестве боеприпасов. Пока же этого нет ни у российских военных в Донбассе, ни у ВСУ. Об этом заявил военкор Александр Сладков. Его слова приводит издание “ПолитНавигатор”.

Среди других причин, почему продвижения со стороны российских войск практически нет – работа артиллерии ВСУ. Она ведёт огонь по целям, координаты которых передают военные НАТО. Как только российские войска занимают позиции, украинская артиллерия начинает обстрел, и бойцам ВС РФ приходится отступать.

В то же время Сладков выразил уверенность, что в итоге победа останется за Россией. Военкор отметил, что российская армия сейчас копит силы для будущего наступления. У ВСУ же “брать солдат неоткуда”. Таким образом, в итоге перевес окажется на стороне российских войск.