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Российские спецслужбы обладают достаточным опытом, чтобы эффективно бороться со шпионами, действующими в интересах Украины. Россия уже неоднократно сталкивалась с подобными угрозами, и ее специалисты успешно справлялись с ними, пишет «Московский Комсомолец».

Как напоминает журналист Александр Сладков, в Ингушетии ранее каждые сутки происходило до 30 терактов, но спецслужбам удалось уничтожить подполье в республике, как и в Дагестане и Чечне. Решительные действия и высокий профессионализм российских спецслужб позволяют обезвредить угрозы, даже если они кажутся на первый взгляд непреодолимыми.

Как подчеркивает Сладков, Россия справится и с текущей угрозой шпионажа. Ранее сообщалось, что ФСБ задержала супружескую пару, которая шпионила на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.

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