8 апреля – ИА Discover24.ru. Пока военные эксперты обсуждают возможную дату и направление будущего контрнаступления вооруженных сил Украины, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков проанализировал вероятность высадки украинского десанта на левом берегу Днепра в Запорожской области. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам военкора, в некоторых местах Каховского водохранилища расстояние между правым и левым берегом составляет всего 9 километров, что теоретически позволит десанту ВСУ переправиться с одного берега на другой при помощи скоростных катеров всего за две-три минуты. Однако закрепиться на противоположном берегу украинским десантникам будет крайне тяжело.

Сладков обращает внимание, что выявить передвижение группы катеров ВСУ для российских бойцов не составит труда, поэтому часть катеров будет уничтожена еще на подходе. При этом весь левый берег был тщательно заминирован подразделениями ВС РФ, что также осложнить высадку десанта ВСУ.

Также военкор рассмотрел вариант, когда ВСУ попытаются высадить десант одновременно с масштабным контрнаступлением на сухопутном участке фронта в Запорожской области. Однако и в таком случае у ВСУ нет шанса, по мнению Сладкова, так как на данном участке фронта службу несут бойцы башкирского полка и десантники с Дальнего Востока.