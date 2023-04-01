Совсем скоро на стороне ВС РФ появится фактор, который позволит проламывать любую оборону противника в зоне специальной военной операции, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Так он прокомментировал одно из заявлений министра обороны России Сергея Шойгу на недавнем совещании в штабе Объединенной группировки Вооруженных сил.

В ходе этого мероприятия было принято решение усилить снабжение войск в зоне СВО артиллерийскими боеприпасами. Причем подавляющее большинство из них должны составлять высокоточные снаряды и ракеты.

Сладков отметил, что на всей линии соприкосновения российские военные не испытывают «снарядного голода», они своевременно получают все необходимые боеприпасы. Однако в сравнении с первыми несколькими месяцами спецоперации использование артиллерийских орудий все же уменьшилось. Увеличение поставок и внедрение новых высокоточных снарядов поможет полностью изменить текущую ситуацию и прорывать оборону на каждом из участков зоны СВО.