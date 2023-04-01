Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совсем скоро на стороне ВС РФ появится фактор, который позволит проламывать любую оборону противника в зоне специальной военной операции, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Так он прокомментировал одно из заявлений министра обороны России Сергея Шойгу на недавнем совещании в штабе Объединенной группировки Вооруженных сил.

В ходе этого мероприятия было принято решение усилить снабжение войск в зоне СВО артиллерийскими боеприпасами. Причем подавляющее большинство из них должны составлять высокоточные снаряды и ракеты.

Сладков отметил, что на всей линии соприкосновения российские военные не испытывают «снарядного голода», они своевременно получают все необходимые боеприпасы. Однако в сравнении с первыми несколькими месяцами спецоперации использование артиллерийских орудий все же уменьшилось. Увеличение поставок и внедрение новых высокоточных снарядов поможет полностью изменить текущую ситуацию и прорывать оборону на каждом из участков зоны СВО.

Вам может понравиться

“Троянский дрон”. Российские бойцы уничтожили блиндаж ВСУ, подорвав беспилотник

Российские бойцы в зоне СВО продолжают уничтожать укрепления ВСУ. Подчас делают это необычным способом. Об одном из таких рассказало издание “Русская Весна”. Оно же опубликовало видеокадры с места событий, полученные

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки

Киев удерживает всеми силами Авдеевку и Артемовск, так как в случае освобождения этих городов российские ВС могут совершить колоссальный прорыв обороны ВСУ. В этой ситуации возникнет серьезная угроза государственности Украины,

Константинов: попытка ВСУ контратаковать в направлении Бердянска станет настоящей катастрофой для Киева

Широко афишируемое во всех украинских и зарубежных СМИ контрнаступление ВСУ может обернуться для киевского режима настоящей катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы крымского парламента Владимира