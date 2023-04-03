Бойцы ВС РФ нанесли удар возмездия за Владлена Татарского в зоне проведения специальной военной операции. Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал несколько видеозаписей, на которых для атак на противника используются реактивные снаряды с надписью «За Владлена Татарского. Мы не останемся в стороне!».

Также на видео слышно, как командир расчета РСЗО «Град» командует: «За Владлена по укреплениям залпом! Триста тридцать три!».

Напомним, что блогер и военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга во время своего творческого вечера. Взорвалась статуэтка, которую автору принесла Дарья Трепова. В настоящий момент она задержана и дает показания, раскрывая организаторов террористического акта.