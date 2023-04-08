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8 апреля – ИА Discover24.ru. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» смогли продвинуться в Артемовске (украинское название Бахмут) сразу на нескольких направлениях, отодвинув гарнизон ВСУ еще ближе к западным окраинам города. Об этом в своем Телеграм-канале написал военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Несмотря на тот факт, что гарнизон ВСУ все еще получает снабжение по единственной подконтрольной украинским военным полевой дороге, его падение практически неминуемо из-за острой нехватки боеприпасов. Из-за непролазной грязи ВСУ не могут поддерживать снабжение, оставшихся в Артемовске бойцов, на необходимом уровне.

В настоящий момент подразделения ВСУ отступили к западу от улицы Сибирцева и закрепились на территории ликероводочного завода, а также в здании следственного изолятора. Украинские бойцы вынуждены закрепляться на западных окраинах Артемовска, так как организованно отступить они не в состоянии из-за отсутствия подконтрольных ВСУ асфальтированных дорог.

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