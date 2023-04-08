8 апреля – ИА Discover24.ru. На Кременском направлении в ЛНР боевые действия против ВСУ успешно ведут российские десантники. Они наступают на позиции противника, уничтожая живую силу и бронетехнику, рассказал военкор издания RT Станислав Обищенко.

Он пояснил, что бойцы ВДВ идут в атаку под прикрытием расчетов автоматических минометов «Василек». Военнослужащие получают информацию о местоположении противника, осуществляют подготовку боеприпасов и открывают огонь по позициям ВСУ в лесном массиве.

Интенсивные удары из минометов вынуждают боевиков покидать лес, спасаться бегством к расположенной рядом реке.

По словам военкора, замысел российских ВС состоит в том, чтобы окружить противника, зажать его в котел и полностью уничтожить, обеспечив себе уверенное продвижение вперед.