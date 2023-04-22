Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ, который летел в сторону Крымского моста, рассказал в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин. Он отметил, что дрон летел над Азовским морем. Не исключено, что именно мост и был его целью.

Достичь ее аппарату не удалось. К северу от Керчи его обнаружили российские зенитно-ракетные комплексы. Система ПВО отработала четко и своевременно, уничтожив вражеский БПЛА. По мнению аналитика, ВСУ запустили беспилотник из Гуляйполя в Запорожской области или из Угледара на территории ДНР.

Ранее об уничтожении беспилотника сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что жертв и разрушений в результате атаки ВСУ нет, а также призвал жителей, слышавших громкие звуки, сохранять спокойствие.