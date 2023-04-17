ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС в рамках подготовки к отражению возможного контрнаступления ВСУ проводят перегруппировку сил на Запорожском направлении. Военный корреспондент Семен Пегов отмечает, что на этом участке фиксируется затишье, за которым может последовать «буря».

Для подавления возможной активности ВСУ артиллерийские подразделения ВС РФ наносят превентивные удары по Гуляйполю и Орехову, а также по Ольговскому, Малой Токмачке и другим населенным пунктам, где ВСУ концентрируют крупные силы.

Пегов также рассказал о наступлении ВС РФ на Марьинку. На этом направлении отмечается продвижение лишь у населенного пункта Северное. У Опытного была проведена качественная артподготовка после которой ВС РФ пошли в атаку со стороны Крутой Балки, но особого успеха не имели. Боевики противника отчаянно сопротивляются и удерживают контроль над своими позициями.

Вам может понравиться

“МК”: в Херсонской области возросла активность ВСУ

На правом берегу реки Днепр в Херсонской области ВСУ продолжают проявлять активность. Это может свидетельствовать о готовящемся наступлении украинских войск в этом направлении. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на

Украинский пленный объяснил ситуацию в подразделениях ВСУ под Авдеевкой

Украинские подразделения под Авдеевкой столкнулись с дефицитом военной техники и личного состава из-за чего не могут полноценно вести боевые действия. Командование украинской армии бережет вооружение как зеницу ока, заявляя, что

ABC: к публикации секретных документов Пентагона может быть причастным школьник

Власти США подозревают в причастности к публикации секретных документов Пентагона на платформе обмена сообщениями Discord американского школьника. Об этом сообщает в своем материале американский телевизионный канал ABC News. По информации