Российские ВС в рамках подготовки к отражению возможного контрнаступления ВСУ проводят перегруппировку сил на Запорожском направлении. Военный корреспондент Семен Пегов отмечает, что на этом участке фиксируется затишье, за которым может последовать «буря».

Для подавления возможной активности ВСУ артиллерийские подразделения ВС РФ наносят превентивные удары по Гуляйполю и Орехову, а также по Ольговскому, Малой Токмачке и другим населенным пунктам, где ВСУ концентрируют крупные силы.

Пегов также рассказал о наступлении ВС РФ на Марьинку. На этом направлении отмечается продвижение лишь у населенного пункта Северное. У Опытного была проведена качественная артподготовка после которой ВС РФ пошли в атаку со стороны Крутой Балки, но особого успеха не имели. Боевики противника отчаянно сопротивляются и удерживают контроль над своими позициями.