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ВСУ попытаются отбить у российских войск Сватовскую линию, которая фактически является удобным плацдармом для наступления как на ЛНР, так и на Артемовск (Бахмут). Но сейчас они вряд ли решатся на контратакующие действия, так как погода не благоприятствует использованию тяжелой бронетехники, рассказал порталу Ura.ru военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Он отметил, что российские ВС давно подготовились к атакам противника и выжидают, пока тот начнет контрнаступление. Но пока украинские боевики проводят лишь разведку боем малыми силами, пытаясь выявить уязвимые места в обороне. В тылу же у них готовы ударные группы, ожидающие приказа к атаке.

По словам военкора, главной причиной задержки контрнаступления ВСУ является погода.

«Мы ездили к нашим артиллеристам, которые работают по Белогоровке. Ехали на двух внедорожниках через поле. Так в итоге оба внедорожника сели на брюхо, потому что недавний снегопад, который накрыл Донбасс, вновь превратил поля в труднопроходимые болота как для техники колесной, так и гусеничной», – пояснил Коц.

Также он спрогнозировал начало контрнаступления на конец апреля или даже на начало мая.

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