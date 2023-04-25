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Ключевым преимуществом украинских боевиков в Угледаре является возможность оборудовать огневые и наблюдательные позиции в многоэтажных жилых домах. Военный корреспондент Андрей Коц рассказал порталу Ura.ru, что ВС РФ приходится наносить удары по высоткам, чтобы выбить противника из города.

На верхних этажах зданий засели наблюдатели и корректировщики артиллерийского огня, которые наводят самоходные и буксируемые гаубицы на российские позиции с применением тепловизоров, обеспечивающих хороший обзор в темное время суток. Кроме того, из многоэтажных домов стреляют противотанковые ракетные комплексы, создавая серьезные риски для ВС РФ.

Именно поэтому, отмечает военкор, первым делом необходимо отобрать у противника господствующие высоты, лишить его этого преимущества. Это позволит безопасно подойти к городу по голым полям, в которых даже негде укрыться. В противном случае ВСУ будут отслеживать все перемещения российских военных. Удары по наблюдательным пунктам и укрепрайонам в высотках наносятся “умными” бомбами, которым боевикам нечего противопоставить.

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