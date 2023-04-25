ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Колонна танков вооруженных сил Украины Leopard 2A4 производства Германии была замечена движущейся по грунтовой дороге. Соответствующие кадры с украинскими танками были опубликованы в Телеграм-канале военного корреспондента Юрия Котенка.

На опубликованных кадрах, можно увидеть порядка десяти немецких танков Leopard 2A4 вооруженных сил Украины, переданных украинской армии западными союзниками, которые движутся в колонне по раскисшей проселочной дороге вдоль лесопосадки. По информации украинских средств массовой информации, немецкие танки поступили в распоряжение 1-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса и восстановление территориальной целостности ЛДНР.

Вам может понравиться

Белорусская армия благоустраивает стартовые площадки для ракетных комплексов «Тополь»

Вооруженные силы Белоруссии занялись подготовкой стартовых позиций, предназначенных для использования ракетного комплекса «Тополь». Такое сообщение 23 апреля было опубликовано пресс-службой Министерства обороны Белоруссии. Как следует из официального сообщения, военнослужащие белорусских

Власти ФРГ планируют отправить в Судан 1,6 тысяч военнослужащих Бундесвера

На территории Судана продолжается вооруженный конфликт. При этом власти Германии заявили о намерении ввести на территорию этой страны свои войска. Издание Der Spiegel со ссылкой на проект мандата предстоящей миссии

Российской авиацией и «Солнцепеками» уничтожаются опорные пункт ВСУ

Российскими бойцами регулярно уничтожаются опорные пункты вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Для этого ВС РФ задействуют авиацию и артиллерию. По словам руководителя пресс-центра группы войск «Центр» Александра Савчука,