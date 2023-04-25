Колонна танков вооруженных сил Украины Leopard 2A4 производства Германии была замечена движущейся по грунтовой дороге. Соответствующие кадры с украинскими танками были опубликованы в Телеграм-канале военного корреспондента Юрия Котенка.

На опубликованных кадрах, можно увидеть порядка десяти немецких танков Leopard 2A4 вооруженных сил Украины, переданных украинской армии западными союзниками, которые движутся в колонне по раскисшей проселочной дороге вдоль лесопосадки. По информации украинских средств массовой информации, немецкие танки поступили в распоряжение 1-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса и восстановление территориальной целостности ЛДНР.