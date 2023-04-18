Военкор Юрий Котенок рассказал возможное развитие контрнаступления ВС Украины и отметил, что враг уже собрал большое количество силы около Николаева и на реке Днепр.

Он добавил, что армия Украины захватила все плавательные средства, в их число вошли и бронекатера, которые управляются дистанционно, подобно беспилотным летательным аппаратам.

Предполагается, что наступательная операция украинских Вооруженных сил будет направлена в первую очередь в сторону Энергодара, а затем на Каховку, чтобы в итоге выйти на Крым.

Котенок предположил, что контрнаступление будет разделено на несколько ударов, которые могут распределить на 2-3 дня. Он также упомянул возможную высадку украинского десанта в Крыму.