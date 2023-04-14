Российские ВС задействовали реактивную систему залпового огня «Торнадо» для удара по пехотной группе противника в Марьинке. Видеозапись боевой работы бойцов 150-й дивизии опубликовал в Сети корреспондент издания «Известия» Александр Сафиулин.

Он пообщался с военнослужащим с позывным «Ракета», раскрывшим главные особенности РСЗО «Торнадо». Эти системы в отличие от обычных БМ-21 «Град» оснащены автоматизированной системой наведения пакетов. Все, что требуется от бойцов – это ввести полученные от разведки или оператора беспилотника координаты позиций противника и нанести удар.

После атаки нужно свернуть пакеты и сменить позицию, чтобы запутать контрбатарейную борьбу ВСУ.

«Торнадо» отличается тем, что все быстро», – пояснил военный.

Он также отметил, что даже в идеальных условиях нужно покидать позицию после удара по противнику, чтобы не попасть под его ответную атаку.