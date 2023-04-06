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В зоне специальной военной операции продолжается использование реактивных систем залпового огня «Град» для уничтожения позиций националистов. Об этом сообщил военкор «Известий» Леонид Китрарь.

Российские солдаты производят расчеты и ожидают цели, после чего корректируют и наводят орудия и выпускают несколько пакетов залпового огня. Всего на позиции расчеты находятся не более 10 минут, после чего они покидают свои позиции, чтобы не попасть под ответный удар со стороны противника.

Корректировку огня проводят при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Солдатам выделяется всего 5-10 минут на дорогу до позиции и проведение расчетов, что требует очень быстрой реакции и четкой координации действий.

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