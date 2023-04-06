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Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в Артемовске и прошел по тем районам, которые на днях были отбиты у боевиков ВСУ. Он отметил, что весь город буквально усыпан минами, а в высотной застройке, получившей серьезные повреждения после многочисленных обстрелов, продолжаются боевые действия.

Военкор назвал главную сложность боев в Бахмуте, где частные дома сразу же сменяются многоэтажными, а последние в свою очередь, располагаются рядом с еще более высокими промышленными постройками. Если в таких районах противник занимает господствующую высоту, то одолеть его совсем непросто.

Астрахань также отметил, что бои в Артемовске идут практически за каждую многоэтажку. В высотных домах вести бой очень сложно, так как в них большое количество квартир и подъездов, имеется возможность устраивать защищенные огневые позиции в каждом из них. Поэтому «вагнеровцам» было невероятно тяжело, но они все же сумели дойти до центра города и сейчас продолжают вытеснять противника.

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