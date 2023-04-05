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Российские войска не заинтересованы в быстром освобождении Артёмовска (Бахмута). Сейчас их задача – перемалывать резервы ВСУ, которые направляются в город. Такое мнение высказал военный корреспондент Марат Хайруллин. Его слова приводит издание “Военное дело”.

В ситуации с Артёмовском украинские власти сами загнали себя в медийную ловушку, считает Хайруллин. Отступление ВСУ из города украинское общество воспримет как катастрофу. Из-за этого командование украинской армии вынуждено отправлять всё больше и больше подразделений на защиту города. Там их встречают российские силы, которые методично уничтожают неприятеля, считает военкор.

В этой связи российская сторона не будет тратить собственные резервы и осуществлять молниеносный захват Артёмовска, полагет Хайруллин. Гораздо эффективнее лишать ВСУ резервов.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже полгода. Значительная часть города сейчас контролируется российскими силами.

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