В городе Марьинка российские военные выпустили три ракеты из ПТРК «Корнет» по позициям украинских Вооруженных сил, как сообщил в своем канале Телеграм военный корреспондент издания RT Мурад Газдиев.

Согласно его данным, в ходе боевых действий у российских войск получается постепенно продвигаться вперед в городе, однако под контролем украинских формирований остается около 25 процентов всей территории Марьинки.

Один из военнослужащих рассказал военному корреспонденту, что продвижение идет более-менее успешно. Российские войска движутся вперед не быстро, но зато с минимальными потерями.

Напомним, что специальная военная операция началась на территории Украины с февраля прошлого года по приказу российского президента Владимира Путина.