Киев готовится к потере Бахмута и наступлению ВС России на Северском направлении. Населенный пункт Белогоровка уже полностью забит пехотными подразделениями, которые продолжают прибывать, сообщил военный корреспондент Мурад Газдиев.

Одновременно с этим к населенному пункту движутся и российские штурмовые отряды. Они ведут бои с противником в лесопосадках, уверенно продвигаясь вперед. До Белогоровки им осталось пройти не более километра.

ВСУ, по словам военкора издания RT, задействуют артиллерийское вооружение, но скорее всего снарядов для полномасштабных массированных ударов у них не хватает. Либо же противник экономит снаряды, придерживая их для более активных боевых действий.

Северск является сейчас центром логистики для ВСУ. Он располагается между Бахмутом (Артемовском) и Кременной, позволяя обеспечивать снабжение подразделений на передовой.