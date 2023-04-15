Российский боец с позывным «Деловой», служащий в подразделении материально-технического обеспечения (МТО), смог вывести колонну военной техники из-под обстрела противника в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-служба Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором военнослужащий рассказывает о своем поступке.

По его словам, прибытие грузовиков со снабжением на передовой всегда радостное событие для российских бойцов, поэтому встречают водителей всегда тепло. Однажды во время одной из таких поездок колонна машин попала под минометный обстрел со стороны ВСУ, а позже по колонне начали работать и украинские танки.

Военнослужащий с позывным «Деловой» управлял автомобилем, который двигался во главе колонны военной техники. Следуя командам по рации ему удалось вывести всю колонну из зоны обстрела и успешно доставить необходимое снабжение. Таким образом, благодаря профессиональным и грамотным действиям «Делового» все машины в колонне остались целы.