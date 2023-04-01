Военнослужащие ВС РФ на одном из опорных пунктов украинских боевиков обнаружили грамоту, которая была вручена 1-му парашютно-десантному батальону за «оборудование лучшей позиции». Портал «Военное обозрение» сообщил, что эта самая позиция сейчас находится под контролем ВС РФ.

Особенностью грамоты является даже не хвалебная надпись, а герб Соединенных Штатов, расположенный в правом верхнем углу. Впрочем, американская символика встречается на многих документах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на грамоте приведена схема позиции под Авдеевкой, которую старательно оборудовали десантники. Она подтверждает, что речь идет именно об опорнике, из которого боевиков уже выбили российские военнослужащие.

Напомним, что Авдеевка может повторить судьбу Артемовска и в ближайшее время оказаться практически в полном окружении. Это станет серьезным ударом для командования ВСУ, которое рассчитывает удержать оба населенных пункта.