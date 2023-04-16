Украинские военные, которые сейчас участвуют в боевых действиях в Бахмуте (до устроенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск), заявляют о чрезвычайно тяжелой ситуации у железнодорожного вокзала.

Речь идет о станции «Бахмут-2», которая располагается в западной части города. Именно сюда были вынужден отступить военнослужащие ВСУ под натиском штурмовых групп ЧВК «Вагнер». Также они пытаются удерживать улицу Обороны практически на окраине Артемовска.

«По вокзалу такая динамика: всё слишком тяжело, нет ничего стабильного», – цитирует пост одного из боевиков портал «Военное обозрение».

Несмотря на плачевную ситуацию, командование ВСУ продолжает отправлять все новые и новые подразделения в Артемовск, заявляя о «городе-крепости» и «стойкости боевиков». Подкрепление оснащается техникой, которую снимают с длительного хранения и иногда переделывают, чтобы обеспечить хоть какие-то боевые характеристики.