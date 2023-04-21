Боевики ВСУ разочарованы в получаемой от НАТО технике

Запад считает свою технику непобедимой, а вот украинские военные начинают в ней разочаровываться. Она не выдерживает интенсивных боевых действий на самых горячих участках линии соприкосновения и не спасает от гибели боевиков ВСУ, пишет портал «Рязань Онлайн».

Ранее появились видеозаписи подбитого бронетранспортера International MaxxPro, полученного Киевом от Соединенных Штатов, а также американского бронеавтомобиля «Хаммер». Обе боевые машины были уничтожены под Артемовском (Бахмутом) и не смогли защитить свои экипажи. По словам корреспондентов портала «Военное обозрение», только в одном «Хаммере» были обнаружены трупы четверых военных армии противника.



MaxxPro наехал на мину и хотя производитель заявляет о способности машины выдерживать подрыв боезаряда мощностью в 7 кг в тротиловом эквиваленте, она все же получила серьезные повреждения. И теперь требует длительного ремонта, что означает только одно – помочь ВСУ она уже не сможет. Именно такие эпизоды заставляют украинских военных разочаровываться в натовской технике.