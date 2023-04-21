Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад считает свою технику непобедимой, а вот украинские военные начинают в ней разочаровываться. Она не выдерживает интенсивных боевых действий на самых горячих участках линии соприкосновения и не спасает от гибели боевиков ВСУ, пишет портал «Рязань Онлайн».

Ранее появились видеозаписи подбитого бронетранспортера International MaxxPro, полученного Киевом от Соединенных Штатов, а также американского бронеавтомобиля «Хаммер». Обе боевые машины были уничтожены под Артемовском (Бахмутом) и не смогли защитить свои экипажи. По словам корреспондентов портала «Военное обозрение», только в одном «Хаммере» были обнаружены трупы четверых военных армии противника.
Боевики ВСУ разочарованы в получаемой от НАТО технике
MaxxPro наехал на мину и хотя производитель заявляет о способности машины выдерживать подрыв боезаряда мощностью в 7 кг в тротиловом эквиваленте, она все же получила серьезные повреждения. И теперь требует длительного ремонта, что означает только одно – помочь ВСУ она уже не сможет. Именно такие эпизоды заставляют украинских военных разочаровываться в натовской технике.

Вам может понравиться

Расчеты САУ «Акация» на Запорожском направлении уничтожили скопление техники и личного состава ВСУ

Украинские ВС попытались перейти в наступление на Запорожском направлении, но нарвались на огонь самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация», сообщает РИА Новости. Командир одного из расчетов САУ, не пожелавший называть себя,

В Мариуполе на заводе «Азовсталь» обнаружили электрический стул для пыток людей

На предприятии «Макрохим», входившем в холдинг вместе с металлургическим комбинатом «Азовсталь», обнаружен электрический стул, рассказал корреспондент издания «Известия» Леонид Китрарь. Предполагается, что боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) применяли

РВ: в Донбассе ликвидировали чемпиона мира по кикбоксингу Пискового, воевавшего за ВСУ

На Донбассе ликвидирован украинский боевик Руслан Писковый, который ранее завоевал титул серебряного чемпиона мира по кикбоксингу, сообщил портал «Русская весна». В одном из боев в зоне специальной военной операции он