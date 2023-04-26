Появились подтверждения того, что российские ВСУ установили полный физический контроль над трассой, соединяющий Артемовск (Бахмут) с населенным пунктом Часов Яр. Если ВСУ в течение 48 часов не выведут свои войска, то шансов сделать это у них больше не останется, пишет портал «Военное обозрение».

В районе Артемовска в настоящее время установилась сухая погода, поэтому Киев может снабжать свой гарнизон, используя грунтовые дороги. Но это ненадолго, так как уже через несколько дней синоптики обещают сильные дожди. Единственная трасса с твердым покрытием перерезана штурмовыми отрядами «Группы Вагнера» и отбить ее у ВСУ уже не получится.

Именно поэтому у Киева остается всего один шанс вывести свои войска. До начала затяжных дождей он может сделать это по грунтовым дорогам. В противном случае гарнизон останется запертым в городе, где превосходство российских войск стало весьма внушительным.