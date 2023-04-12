12 апреля – ИА Discover24.ru. В ближайшие полторы недели анонсированного неоднократно контрнаступления ВСУ ждать не стоит. Оно может начаться только после 21 апреля. Об этом пишет издание “Военное обозрение” (“ВО”).

Отмечается, что на указанную дату намечена встреча министров обороны стран, которые оказывают Киеву военную помощь. Встречу возглавит министр обороны США Ллойд Остин. О дате и месте встречи сообщила пресс-служба Пентагона. По традиции, главы военных ведомств соберутся на американской базе в немецком городе Рамштайн.

Известно, что министры обороны будут обсуждать “военный кризис, продолжающийся на Украине”, однако конкретики на этот счёт не приводится. “ВО” предполагает, что на встрече могут “согласовать конкретные контуры” контрнаступления ВСУ. Однако вряд ли само оно начнётся раньше, чем пройдёт заседание глав военных ведомств стран НАТО.