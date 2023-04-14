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Вступившая в НАТО Финляндия в скором времени может передать находящееся у неё вооружение советского образца в распоряжение ВСУ. Об этом пишет “Военное обозрение” (“ВО”).

Издание ссылается на видео, которое в Интернете опубликовали военнослужащие украинской армии. На нём видно, как буксируют гаубицу “Гиацинт-Б” в характерной для финской армии раскраске. Вероятно, вооружение Хельсинки уже передали Киеву, хотя официально об этом не сообщалось.

“ВО” в этой связи напоминает, что на вооружении Финляндии есть довольно много советской техники: самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, гаубицы Д-30 и так далее. Упомянутых же гаубиц “Гиацинт-Б”, согласно открытым данным, на вооружении армии Финляндии 24 единицы.

В начале апреля завершилась процедура вступлении Финляндии в НАТО, до этого страна десятилетиями сохраняла нейтралитет.

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