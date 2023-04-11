11 апреля – ИА Discover24.ru. Военный корреспондент Александр Сладков оценил боевую слаженность и подготовку бойцов ЧВК «Вагнер», которые освобождают Бахмут.

Недавно военкор Сладков побывал на передовой в городе Бахмут, где продолжаются кровопролитные бои. В ходе передачи «Военный курьер» на радиостанции «Говорит Москва» он рассказал об оперативной обстановке на этом направлении. Сладков пояснил, что позиции ВСУ в городских кварталах штурмуют профессиональные бойцы ЧВК «Вагнер», а военнослужащие Минобороны находятся на флангах.

«Я знаю, что части Министерства обороны работают вокруг города, некоторые помогают и работают в интересах ЧВК «Вагнер». Внутри города – сотрудники ЧВК», — пояснил Сладков.

По словам военкора, военнослужащие ВСУ заняли оборону в западных кварталах города. Сейчас подразделения «Оркестра» сжимают клещи наступления с трех сторон и напирают на позиции противника.

«Знаю точно, что люди там интересные, их профессиональный потенциал высокий, не вызывает сомнений, они нацелены освободить город окончательно, осталось около 20%», — охарактеризовал Сладков бойцов ЧВК «Вагнер».

Военкор рассказал о работе артиллерии «Оркестра», которая плотным огнем накрыла позиции противника, когда съемочная группа покидала Бахмут. По словам Сладкова, целями минометчиков могли стать склады с боеприпасами противника.

Корреспондент проанализировал работу «музыкантов» и сделал несколько важных выводов. Несмотря на амбициозные цели по освобождению города, командиры «Оркестра» не спешат бросать штурмовиков в бой как пушечное мясо. В ЧВК «Вагнер» высоко ценят человеческий ресурс.

«Я не увидел людей, которые с горячечным взором шлепают на вражеские штыки и все. Нет. Это продуманные люди, которые никогда не будут напрасно рисковать. Вот вам и удивление. Кажется, что должен быть какой-то результат и ради него все должно быть. Нет. Это люди, которые не будут воплощать в жизнь план, который обернется потерями. Там люди очень дорого стоят в морально-нравственном отношении и конечно в отношении экипировки, подготовки, истории каждого человека», — пояснил Сладков.

Следующим удивлением для корреспондента стала высококвалифицированная подготовка бойцов «Оркестра», которая не привязана к одному профилю деятельности.

«Каждый человек может в одну командировку поехать минометчиком, во вторую — пулеметчиком, в третью — снайпером, в четвертую механиком-водителем, потом гранатомётчиком и оператором противотанкового средства, или разведчиком… Интересная система подготовки», — отметил военкор.

Отвечая на вопрос о сроках освобождения Бахмута, Сладков вспомнил слова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее бизнесмен прогнозировал, что город удастся освободить в марте-апреле. Он уточнил, что на сроках штурма может сказаться поставка противнику тяжелого вооружения с Запада.

«Какие сроки? Евгений Викторович человек неординарный. Его прогнозы насчет Бахмута действительно сбываются, на мой взгляд. Но есть обстоятельства непреодолимой силы, как нехватка боеприпасов. Кто ж знал, что у великой России в 21 веке будет нехватка снарядов? Что мы будем хныкать из-за нехватки спутниковой группировки. Юрий Гагарин в такой ситуации бы сам всех расстрелял. Кто ж знал, что у нас штанов и трусов для бойцов не будет хватать в великой России?», — отметил Сладков.

В начале апреля бойцы ЧВК «Вагнер» установили российский флаг и знамя «Оркестра» над зданием городской администрации. Таким образом, юридически город перешел под контроль «музыкантов».