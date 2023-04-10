11 апреля – ИА Discover24.ru. “Иностранный легион готов открыть двери.” Такими словами министр обороны Украины Алексей Резников пригласил западных пилотов пополнить ряды ВВС страны. Слова главы военного ведомства приводит РИА “Новости”.

Во время совместного брифинга с министром обороны Дании Резников отметил, что Украина ищет пилотов для истребителей F-16 и готова воспользоваться услугами иностранцев.

Пока союзники Киева не стремятся передавать ему боевые самолёты. Тем не менее эксперты предполагают, что со временем Украина получит от США именно истребители F-16. В самих США не исключали передачу боевой авиации, однако власти страны заявляли, что сейчас это делать нецелесообразно. Кроме того, обучение украинских пилотов управлению F-16 может занять значительное время.