Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий мобилизовал правительство страны для оперативной разработки плана государственного управления на случай военного противостояния. На Украине эти действия назвали подготовкой Варшавы к войне, пишет Business Insider Polska.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «Свободная пресса», поясняют, что согласно вышеупомянутому плану, премьер-министр Польши в случае конфликта получает практически неограниченные полномочия. Как только правительство и власти отдельных воеводств одобрят план, он вступит в силу и позволит Моравецкому привлекать к вооруженному противостоянию другие государства.

По мнению журналистов, Польша отлично понимает, что Украина не сумеет одержать победу в конфликте с Россией. Поэтому Варшава готовится к боевым действиям против РФ, намереваясь взять под свой контроль Львов и другие западные регионы соседней страны. Для этого она не только готовит план госуправления, но еще и увеличивает численность своих Вооруженных сил и закупает в США и Южной Корее боевую технику и вооружение.