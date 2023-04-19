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Рано утром 19 апреля боевики ВСУ нанесли мощные артиллерийские удары по Новой Каховке и расположенным рядом населенным пунктам. РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщает об ударах по пожарной спасательной станции и «Скорой помощи» города.

В данный момент обстрел продолжается, артиллерия противника бьет по гражданским объектам. Повреждена линия электропередач, некоторые жители остались без света.

Власти Новой Каховки призывают жителей находиться в укрытиях и соблюдать предельную осторожность, что не попасть под обстрел ВСУ.

Помимо этого, Киев стал чаще наносить удары по районам Запорожской области, расположенным в непосредственной близости от линии соприкосновения.

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