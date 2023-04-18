Повышением безопасности подводной инфраструктуры объяснили власти Исландии своё решение дать возможность субмаринам из США пополнять запасы у берегов островного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление исландского правительства.

Подводные лодки будут обслуживаться в нескольких километрах от берега. Субмаринам США разрешено совершать краткие служебные заходы в Исландию для ротации членов экипажа, а также для пополнения запасов. При этом подчёркивается, что в исландские порты подводные суда союзников заходить не смогут. Ещё одно важное условие, которое власти острова поставили перед ВМС США, – на подводных лодках не должно быть ядерного оружия. В сообщении кабинета министров Исландии делается особый акцент на то, что страна и её территориальные воды свободны от такого вида вооружения – таково одно из основных положений доктрины нацбезопасности страны.

ТАСС уточняет, что повышение безопасности вод рядом с Исландией играет для неё значительную роль. Рядом с островом проложены многие километры подводных кабелей.