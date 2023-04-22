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Жители села Лисичово в Закарпатской области проголосовали за сохранение памятника советским воинам, защищавшим эту землю в годы Великой Отечественной войны. Власти населенного пункта прислушались к гражданам и отказались сносить памятник, несмотря на подписанный президентом Зеленским новый закон.

Агентство ТАСС сообщает, что в заявлении властей села говорится о недопустимости обесценивания вклада погибших советских солдат в борьбу с фашизмом и освобождение Украины.

Напомним, что с 2013 года по всей территории Украины сносятся памятники, так или иначе связывающие страну с советским наследием. После подписания Зеленским нового закона планируется только в Киеве снести около 300 бюстов, мемориальных досок и памятников, заявил глава департамента охраны культурного наследия при городской администрации столицы Александр Никоряк.

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