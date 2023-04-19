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Командование ВСУ не позволяет своим подразделениям отступить из Артемовска, так как понимает – битва за этот город сдерживает российские войска от полномасштабного наступления. Но Киев платит за это огромную цену. Сейчас фактически идет постепенное пережевывание Бахмута, а вместе с ним – и элитных частей ВСУ, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что боевики ВСУ всеми силами цепляются за каждый метр территории и каждый жилой дом в Бахмуте. Они длительное время удерживали серьезный укрепрайон на местной швейной фабрике, однако штурмовые подразделения ЧВК «Вагнера» все же выбили их оттуда.

Но украинские военные все же не отступают, они отчаянно сопротивляются, не желая оставлять Артемовск. В ходе оборонительных действий они несут невосполнимые потери. Российские ВС перемалывают личный состав и вооружение, которые уже не смогут помочь Киеву в планируемом контрнаступлении.

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