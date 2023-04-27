В 21:58 26 апреля президент России Владимир Путин в экстренном порядке вернулся в Кремль. Телеграм-канал «Вы слушали Маяк» опубликовал видеозапись промчавшегося в сторону администрации кортежа главы государства.

Предполагается, что связано это с инцидентом, произошедшим с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Он прямо во время интервью в прямом эфире внезапно потерял сознание, состояние его здоровья сильно ухудшилось.

По первым сообщениям, поступающим из Турции после инцидента, Эрдогану диагностировали инфаркт миокарда. Официального подтверждения этих данных пока нет.

27 апреля турецкий лидер должен был принять участие в митинге правящей партии страны, однако его уже отменили из-за ухудшения состояния здоровья Эрдогана. Также президент намеревался связаться с Владимиром Путиным по телефону и побывать на церемонии открытия атомной электростанции «Аккую». Эти планы сейчас также под большим вопросом.