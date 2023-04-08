8 апреля – ИА Discover24.ru. В окружной суд Северного округа Калифорнии был подан коллективный иск от владельцев электрокаров Tesla. Причиной иска является вторжение в их частную жизнь, сообщает международное информационное агентство Reuters.

По имеющейся информации сотрудники компании Tesla в личных целях обменивались видеозаписями и фотографиями, записанными автомобильными камерами, с изображениями владельцев автомобилей и их пассажиров.

По словам одного из исцов, жителя города Сан-Франциско Генри Йе, сотрудники компании Tesla имели доступ к видеозаписям для «незаконных развлечений и унижения людей, кто был тайно записан». Йе крайне возмущен, что камеры его автомобиля могут быть использованы с целью нарушения его частной жизни, которая должна быть защищена калифорнийской Конституцией.

Напомним, что сотрудники компании Tesla были уличены в краже видеозаписей и фотографий с камер автомобилей клиентов. Сообщается, что на видеозаписях могли быть подробности частной жизни, в том числе и записи интимного характера. В файлообменнике Tesla оказались записи, сделанные за период 2019-2022 годов.