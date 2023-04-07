Киев перебросил к населенному пункту Велетенское в Херсонской области подразделение морской пехоты из Одессы. Однако пункт его временного размещения попал под удар российской авиации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центра группировки войск «Днепр».

Руководитель пресс-службы Андрей Рулев сообщил, что в результате ракетного авиаудара около 50 боевиков морской пехоты были ликвидированы. Киев планировал военную операцию, в которой намеревался задействовать морпехов, но российские ВС своевременно разгадали и разрушили эти планы.

Помимо этого, бойцы группировки «Днепр» продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне своей ответственности. В районе населенных пунктов Береговое и Никольское они уничтожили два минометных расчета, которые использовали тактику «кочующих орудий» и наносили внезапные удары по позициям ВС РФ.