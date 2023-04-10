10 апреля – ИА Discover24.ru. Летчики Западного военного округа уничтожили еще один мост. На этот раз под удар попало сооружение через реку Жеребец рядом с населенным пунктом Невское на Сватово-Кременском направлении, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он пояснил, что этот мостовой переход был основным для ВСУ, которые по нему осуществляли переброску войск на контролируемый российскими ВС восточный берег реки. «Умная» бомба ФАБ-500 разрушила сооружение и создала Киеву серьезные проблемы.

Теперь, чтобы перебраться на другой берег, украинским ВС потребуется наводить переправы. Они гораздо более уязвимы, чем мосты, да и тяжелую технику по ним особо не перебросишь, так как она будет находиться под угрозой удара ВС РФ. Поэтому Киеву придется задуматься над новыми логистическими схемами.