Звезда реалити-шоу и телеведущая Виктория Боня недавно запустила линию косметики под собственным брендом. В интервью YouTube-каналу «Начало» 44-летняя знаменитость отметила, что из-за своего возраста не считает себя красивой женщиной. Однако эта фраза была сказана в контексте того, что в молодости она выглядела значительно лучше.

По словам Бони, она тщательно следит за своей внешностью и фигурой, регулярно посещает косметологов, чтобы продлить свою молодость. Теледива отметила, что поистине привлекательной начала считать себя после 20 лет.

Виктория подчеркнула, что несмотря на то, что не считает себя столь же красивой, как в молодом возрасте, из-за правильного ухода за собой выглядит все равно хорошо. Она рассказала, что замечает, как восхищенно на нее смотрят незнакомые люди (и женщины, и мужчины) за границей, где мало кто знает о ее медийности.

Сейчас Виктория Боня вместе со своей дочерью проживает в Монако, однако часто возвращается в Москву. По ее словам, она любит свою Родину и не потерпит негативного отношения в сторону русских.