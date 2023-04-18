Для корректной работы системы автомобиля необходимо следить за всеми деталями, расходными материалами и техническими жидкостями. Коробка передач, как и вся трансмиссия, в особенности нуждается в регулярной смазке. Поскольку механизмы работают при высоких скоростях, под давлением и высокими температурами, верно подобранная техжидкость значительно продлевает срок службы. Кроме этого, смазывающее вещество помогает экономить топливо и снижать износ движущихся деталей.
Классификация трансмиссионных масел
Чтобы владельцам было проще подобрать подходящую смазку для какой-то конкретной модели транспортного средства, составили классификацию по нескольким признакам. Вы можете отфильтровать ненужное, сравнить рыночные цены и купить трансмиссионное масло в 1AK.BY.
Тип коробки передач
Для разных приводов существуют свои продукты: для механических, автоматических, вариативных, для различных типов дифференциалов.
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Механические коробки передач: средства для ручных коробок (MTF); для автоматических коробок (ATF).
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Автоматические КПП: гидравлические масла для автоматических коробок передач (ATF); для вариаторов (CVT); для двусцепных (DCT).
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Различные виды трансмиссий: смазывающие вещества для полноприводных (4WD); для гипоидных передач (GL-5); для дифференциалов (ND).
Способ производства
В зависимости от состава бывают минеральные, синтетические или полусинтетические. Минеральные производятся из природных сырьевых нефтепродуктов методом переработки нефти. Синтетические – с включением синтетических компонентов. Полусинтетика – смесь минеральных и синтетических.
По стандартам
Смазочные средства также разделяются по стандартам в зависимости от характеристик.
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SAE – классификация по вязкости;
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API – по качеству и применению;
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ACEA – европейская классификация;
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JASO – японская классификация;
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ISO – по международным стандартам;
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OEM – рекомендации производителей транспорта по использованию конкретных марок;
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ILSAC – классы масляных продуктов для бензиновых двигателей;
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ATF – для автоматических КПП;
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GL – для механических КПП и редукторов;
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MT – для “ручек”.
Что учесть при выборе трансмиссионных масел?
При выборе смазки для трансмиссии водители рассматривают основные характеристики. Например, цена, спецификации, допуски и пр.
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Область применения. Разные типы механизмов требуют разных свойств техжидкостей для работы системы. Например, грузовики или специализированная техника более требовательны: для них необходима устойчивость к высоким температурам и экстремальным нагрузкам.
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Тип КПП. “Автоматы” имеют более сложную конструкцию и требуют смазочных продуктов с высоким коэффициентом трения, чтобы обеспечить плавность переключения передач и защиту от износа. В то же время, механика – проще, и здесь можно использовать больше вариантов масел. Неправильный выбор ведет к нарушению работы всей системы, увеличению износа и повреждению металла.
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Стандарты качества. Эти нормы определяют минимальные требования к составу и характеристикам масел, которые обеспечивают эффективную защиту от коррозии и гарантируют стабильную работу механизма в любых условиях.
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Рекомендации производителя. Как правило, завод составляет предписания по расходным материалам на основе конструкции и требованиям к смазке. Неподходящий материал снижает результативность трансмиссии и ведет к ее поломке.
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Температурный диапазон. Масло должно обеспечивать защиту в любых условиях. Если не подходит для каких-то конкретных температур, оно будет слишком жидким или слишком густым. Соответственно, будет неэффективно смазывать детали.
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Наличие присадок. Именно присадки, или добавки, отвечают за дополнительные свойства жидкости: они увеличивают сопротивление износу, коррозии, уменьшают трение, улучшают термическую стабильность и защиту от окисления.
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Характеристики трения. Это свойство определяет способность контролировать трение между движущимися деталями. Если смазка не создает достаточно низкий коэффициент трения, это приведет к износу и повреждению деталей, а также увеличит расход топлива. При этом слишком низкий коэффициент нарушает работу сцепления и переключения передач.
Рекомендации по выбору и замене трансмиссионных масел
Обратив внимание на эти факторы, вы выберете идеальный смазочный материал, который обеспечит безотказную работу трансмиссии и продлит срок ее службы. Итак, что же еще нужно брать в расчет?
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Вязкость. Параметр, который определяет, как легко масло будет протекать по системе.
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Классификации. Например, API, SAE, GL, ATF и др. Важно брать именно тот материал, который соответствует вашей машине.
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Производитель. Вернее покупать у того изготовителя, который имеет крепкую репутацию и гарантирует качество.
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Эксплуатационные условия. Учитывают не только температурный режим, но и частоту, длительность поездок, стиль вождения и другие факторы.
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Совместимость с другими жидкостями. Смазка не должна вступать в конфликт с остальными жидкостями автомобиля: антифриз, тормозная жидкость.
То, как часто нужно менять трансмиссионное масло, зависит от типа системы, условий эксплуатации и рекомендаций производителя. Обычно для машин с автоматом рекомендуется соблюдать интервал в 60000-100000 км пробега, а для механики – каждые 60000, или когда необходимо. При этом все равно важно рассматривать эти цифры без отрыва от условий эксплуатации. К примеру, если вы ездите по городу, где много пробок и остановок, правильней менять масло чаще.
Процесс замены жидкости в “автомате” включает в себя такие шаги:
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Прогрев. Необходимо разогреть КПП, проехав предварительно 10-15 км.
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Подготовка. Остановите двигатель и установите машину на ровную поверхность.
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Слив израсходованного материала. Используя специальный ключ, снимите пробку с днища КПП и сливайте старое масло в контейнер для отходов.
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Замена фильтра. Если трансмиссия оборудована специальным масляным фильтром, он тоже нуждается в замене при сильных загрязнениях. Если состояние удовлетворительное, достаточно его промыть бензином.
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Добавление нового материала. Залейте свежую жидкость.
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Распределение. Заведите двигатель, установите рычаг в разные положения, чтобы прогнать масло по узлам коробки передач для равномерно распределения.
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Проверка уровня. Проверьте уровень масла после замены, чтобы убедиться в правильном количестве, и долейте, если уровень недостаточный.
Замена смазки на “механике” практически идентична:
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Прогрев. Заведите мотор и совершите небольшую поездку для разогрева коробки.
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Подготовка. Снимите пробку и, при необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Добавление нового материала. Залейте свежее масло, используя специальный шприц или воронку.