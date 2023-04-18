Для корректной работы системы автомобиля необходимо следить за всеми деталями, расходными материалами и техническими жидкостями. Коробка передач, как и вся трансмиссия, в особенности нуждается в регулярной смазке. Поскольку механизмы работают при высоких скоростях, под давлением и высокими температурами, верно подобранная техжидкость значительно продлевает срок службы. Кроме этого, смазывающее вещество помогает экономить топливо и снижать износ движущихся деталей.

Классификация трансмиссионных масел

Чтобы владельцам было проще подобрать подходящую смазку для какой-то конкретной модели транспортного средства, составили классификацию по нескольким признакам. Вы можете отфильтровать ненужное, сравнить рыночные цены и купить трансмиссионное масло в 1AK.BY.

Тип коробки передач

Для разных приводов существуют свои продукты: для механических, автоматических, вариативных, для различных типов дифференциалов.

Механические коробки передач: средства для ручных коробок (MTF); для автоматических коробок (ATF).

Автоматические КПП: гидравлические масла для автоматических коробок передач (ATF); для вариаторов (CVT); для двусцепных (DCT).

Различные виды трансмиссий: смазывающие вещества для полноприводных (4WD); для гипоидных передач (GL-5); для дифференциалов (ND).

Способ производства

В зависимости от состава бывают минеральные, синтетические или полусинтетические. Минеральные производятся из природных сырьевых нефтепродуктов методом переработки нефти. Синтетические – с включением синтетических компонентов. Полусинтетика – смесь минеральных и синтетических.

По стандартам

Смазочные средства также разделяются по стандартам в зависимости от характеристик.

SAE – классификация по вязкости;

API – по качеству и применению;

ACEA – европейская классификация;

JASO – японская классификация;

ISO – по международным стандартам;

OEM – рекомендации производителей транспорта по использованию конкретных марок;

ILSAC – классы масляных продуктов для бензиновых двигателей;

ATF – для автоматических КПП;

GL – для механических КПП и редукторов;

MT – для “ручек”.

Что учесть при выборе трансмиссионных масел?

При выборе смазки для трансмиссии водители рассматривают основные характеристики. Например, цена, спецификации, допуски и пр.

Область применения. Разные типы механизмов требуют разных свойств техжидкостей для работы системы. Например, грузовики или специализированная техника более требовательны: для них необходима устойчивость к высоким температурам и экстремальным нагрузкам. Тип КПП. “Автоматы” имеют более сложную конструкцию и требуют смазочных продуктов с высоким коэффициентом трения, чтобы обеспечить плавность переключения передач и защиту от износа. В то же время, механика – проще, и здесь можно использовать больше вариантов масел. Неправильный выбор ведет к нарушению работы всей системы, увеличению износа и повреждению металла. Стандарты качества. Эти нормы определяют минимальные требования к составу и характеристикам масел, которые обеспечивают эффективную защиту от коррозии и гарантируют стабильную работу механизма в любых условиях. Рекомендации производителя. Как правило, завод составляет предписания по расходным материалам на основе конструкции и требованиям к смазке. Неподходящий материал снижает результативность трансмиссии и ведет к ее поломке. Температурный диапазон. Масло должно обеспечивать защиту в любых условиях. Если не подходит для каких-то конкретных температур, оно будет слишком жидким или слишком густым. Соответственно, будет неэффективно смазывать детали. Наличие присадок. Именно присадки, или добавки, отвечают за дополнительные свойства жидкости: они увеличивают сопротивление износу, коррозии, уменьшают трение, улучшают термическую стабильность и защиту от окисления. Характеристики трения. Это свойство определяет способность контролировать трение между движущимися деталями. Если смазка не создает достаточно низкий коэффициент трения, это приведет к износу и повреждению деталей, а также увеличит расход топлива. При этом слишком низкий коэффициент нарушает работу сцепления и переключения передач.

Рекомендации по выбору и замене трансмиссионных масел

Обратив внимание на эти факторы, вы выберете идеальный смазочный материал, который обеспечит безотказную работу трансмиссии и продлит срок ее службы. Итак, что же еще нужно брать в расчет?

Вязкость. Параметр, который определяет, как легко масло будет протекать по системе. Классификации. Например, API, SAE, GL, ATF и др. Важно брать именно тот материал, который соответствует вашей машине. Производитель. Вернее покупать у того изготовителя, который имеет крепкую репутацию и гарантирует качество. Эксплуатационные условия. Учитывают не только температурный режим, но и частоту, длительность поездок, стиль вождения и другие факторы. Совместимость с другими жидкостями. Смазка не должна вступать в конфликт с остальными жидкостями автомобиля: антифриз, тормозная жидкость.

То, как часто нужно менять трансмиссионное масло, зависит от типа системы, условий эксплуатации и рекомендаций производителя. Обычно для машин с автоматом рекомендуется соблюдать интервал в 60000-100000 км пробега, а для механики – каждые 60000, или когда необходимо. При этом все равно важно рассматривать эти цифры без отрыва от условий эксплуатации. К примеру, если вы ездите по городу, где много пробок и остановок, правильней менять масло чаще.

Процесс замены жидкости в “автомате” включает в себя такие шаги:

Прогрев. Необходимо разогреть КПП, проехав предварительно 10-15 км. Подготовка. Остановите двигатель и установите машину на ровную поверхность. Слив израсходованного материала. Используя специальный ключ, снимите пробку с днища КПП и сливайте старое масло в контейнер для отходов. Замена фильтра. Если трансмиссия оборудована специальным масляным фильтром, он тоже нуждается в замене при сильных загрязнениях. Если состояние удовлетворительное, достаточно его промыть бензином. Добавление нового материала. Залейте свежую жидкость. Распределение. Заведите двигатель, установите рычаг в разные положения, чтобы прогнать масло по узлам коробки передач для равномерно распределения. Проверка уровня. Проверьте уровень масла после замены, чтобы убедиться в правильном количестве, и долейте, если уровень недостаточный.

Замена смазки на “механике” практически идентична:

Прогрев. Заведите мотор и совершите небольшую поездку для разогрева коробки. Подготовка. Снимите пробку и, при необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Добавление нового материала. Залейте свежее масло, используя специальный шприц или воронку.