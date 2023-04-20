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К западу от Артемовска украинский танк попал под обстрел российских артиллеристов, вылетел на обочину и загорелся. Предполагается, что он торопился на помощь боевикам, которые все еще оказывают отчаянное сопротивление в боях за Бахмут.

Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале опубликовал видео горящего танка, а также пояснил, что дорога на Артемовск пока находится лишь под огневым контролем ВС РФ. Однако на отдельных ее участках бойцы «Группы Вагнера» уже сумели прорвать оборону и подойти вплотную к трассе.

Киев ожесточенно бьется за стратегические важные автомобильные дороги, так как они дают возможность снабжать части в Артемовске. Если они будут перекрыты российскими ВС, боевики останутся без снабжения и будут вынуждены сдаться.

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