Портал «Военное обозрение» раскрыл подробности уничтожения украинской колонны с личным составом и техникой, отправленной на разведку к населенному пункту Орехово-Васильевка под Артемовском (Бахмутом). Сообщается, что активность противника была обнаружена беспилотным аппаратом «Орлан-30».

Впрочем, проблемы у боевиков начались еще до обнаружения колонны. Две боевых машины пехоты намертво увязли в грязи, так как командование немного не рассчитало с погодой и отправило тяжелые БМП на задание под проливным дождем.

БПЛА «Орлан» передал данные о колонне артиллеристам, которые довершили дело. Они нанесли удары по противнику из тяжелых огнеметных системы ТОС-1А «Солнцепек» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», полностью уничтожив бронетехнику вместе с экипажами. Уцелевшие боевики обратились в бегство, уже не думая о выполнении боевой задачи.